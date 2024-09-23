Цены юбилейных PS5 и DualSense в цветах PS1 утекли в сеть

Коллекция посвящена 30-летию бренда и включает PS5 Pro, PS5 Slim, а также контроллеры DualSense и DualSense Edge в классическом сером цвете с оригинальным логотипом PlayStation.

Цена на ограниченное издание PS5 Slim (Digital Edition) составит $499.99, что на $50 дороже стандартной модели. Предполагается, что в Европе эта версия будет стоить около €519.99.

Юбилейный контроллер DualSense оценили в $79.99, что сопоставимо с другими лимитированными версиями. В Европе его цена составит €79.99.

Полный список цен и старт предзаказов ожидаются 26 сентября, когда Sony откроет доступ к заказам на PlayStation Direct.