Цензура толерантности: из переиздания игры Resident Evil 4 вырезали сцены флирта главного героя с девушкой

В частности, речь о сценах с сексуализацией героини Эшли, которая является дочерью президента и находится рядом с Леоном большую часть игры. Так, например, в игре вырезали сцену, в которой во время встречи Эшли и Луиса последний разглядывает ее грудь и говорит “Я вижу, что президент также оснастил свою дочь баллистикой”.

Помимо прочего в игре удалили сцену, в который Леон пытается заглянуть под юбку Эшли, а та, закрывая ноги, называет его извращенцем. Также удалена была сцена из концовки игры, в которой Эшли, флиртуя с Леоном, спрашивает, “Как насчет того, чтобы мы выполнили сверхурочную работу?”.