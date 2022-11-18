Часть исходного кода GTA V слили в Сеть

Тогда же он заявлял, что помимо видео и части исходников новой Grand Theft Auto, у него есть и неполный исходный код актуальной GTA V. И вот, спустя месяцы, он был обнаружен в Интернете.

Возможно, злоумышленник опубликовал исходники игры с целью доказать потенциальному покупателю их наличие. Но как бы то ни было, GitHub-репозиторий, созданный для этого, уже заблокирован.

Сообщается, что в удалённых файлах можно было найти функции сценариев и скрипты, вырезанные фрагменты контента из GTA Online. Также в руках у хакера были заметки разработчиков из Rockstar вместе с частичным кодом античита.