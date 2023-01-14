Часть владельцев консоли PlayStation 5 столкнулась с ошибками в работе устройства после обновления прошивки

Речь идёт о сворачивании игр, вылете во время сессии, особенно в мультиплеерных проектах, а также о полном зависании консолей после того, как геймеры принимали новые пользовательские правила, окошко с которыми «вклинивалось» в игровой процесс. Опять же, это происходит при установке новой прошивки. Вероятно, именно поэтому проблемы наблюдаются не у всех.

Чтобы избежать проблем, лучший вариант — предварительный выход из своего профиля PSN и повторный вход. Уже после этого стоит принимать обновлённое лицензионное соглашение.