Частоту кадров в Counter-Strike 2 научились увеличивать всего лишь с помощью командной строки

Оказывается, консольная команда «cl_showfps 1», предназначенная для отображения FPS (частоты кадров) на экране, снижает производительность игры, уменьшая счётчик на 15–20%.

В предыдущей части серии, CS:GO, данная команда практически не влияла на использование ресурсов компьютероа. Однако Counter-Strike 2, будучи более требовательной к аппаратной части, реагирует на эту команду иначе.

Для тех, кто хочет улучшить производительность и сэкономить ресурсы компьютера, рекомендуется отключить отображение FPS, введя в консоли команду «cl_showfps 0».

Напомним, что новая часть серии Counter-Strike была выпущена 28 сентября 2023 года и заменила собой CS:GO в Steam. Несмотря на высокие требования, геймеры уже успели успешно протестировать новую версию даже на старых компьютерах десятилетней давности.