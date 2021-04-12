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Сегодня в 12:45
Человек приблизился к искусственному интеллекту по скорости прохождения игры про Марио
Теперь их разделяют считанные доли секунды
Накануне в сети произошло эпохальное событие — спидраннер смог преодолеть отметку в 4 минуты и 55 секунд при прохождении игры Super Mario Bros. Более того, наконец-то человек стал ещё ближе к скорости прохождения игры искусственным интеллектом.
Новый рекорд поставил игрок под ником Niftski. Судя по видео на канале спидраннера, его «забег» проходил в категории Any%. Именно в нём ему удалось добиться прохождения за «невозможные» 4:54,948, используя эмулятор консоли NES.
По сути, он обошёл предыдущего рекордсмена всего лишь на 0,3 секунды, но это достижение всё же стало историческим и на то есть две причины. Во-первых, он преодолел порог в 4:55. Во-вторых, искусственный интеллект при идеальном прохождении потратил на игру 4:54,26.