Чем будет отличаться ремейк Silent Hill 2 от оригинала

19:14, 29 июня 2023
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Чем будет отличаться ремейк Silent Hill 2 от оригиналаСвои мысли высказал инсайдер
Известный среди геймеров инсайдер Dusk Golem рассказал, чем будет отличаться ремейк Silent Hill 2 от оригинальной игры. Разработкой ремейка занимается студия Bloober Team.
Пока это предположения, но всё же новая игра может быть масштабнее оригинала. Разработчики, скорее всего, расширят полуоткрытый мир игры и разнообразят сюжет побочными квестами. Версии Silent Hill 2 выйдут для Silent Hill 2 PlayStation 5 и PC Steam.
Когда игра выйдет, пока неизвестно. Но после недавнего обновления Steam на странице Silent Hill 2 появился статус «Скоро выйдет».