Чем будет отличаться ремейк Silent Hill 2 от оригинала

Пока это предположения, но всё же новая игра может быть масштабнее оригинала. Разработчики, скорее всего, расширят полуоткрытый мир игры и разнообразят сюжет побочными квестами. Версии Silent Hill 2 выйдут для Silent Hill 2 PlayStation 5 и PC Steam.

Когда игра выйдет, пока неизвестно. Но после недавнего обновления Steam на странице Silent Hill 2 появился статус «Скоро выйдет».