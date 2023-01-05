Чем опасна для консоли PS5 вертикальная установка

Проблема в том, что из блока охлаждения, несмотря на его герметичность, при вертикальной установке PS5 может излиться жидкий металл. Из-за вертикального положения металл давит на стенки блока и в итоге, в силу механического повреждения и даже резкой встряски при перемещении, может образоваться течь.

Блогеры указали на три основных следствия: снизится эффективность охлаждения из-за уменьшения объёма теплоотводящего материала, металл вытечет в жидком состоянии, а при остывании затвердеет и может разрушить микросхемы, жидкий металл спровоцирует короткое замыкание и выведет из строя материнскую плату. Разумеется, всё зависит от масштаба повреждения блока охлаждения.

При этом эксперты заявили, что Sony никак не комментирует ситуацию, но подчеркнули, что проблема является массовой.

Также блогеры призвали пользователей PS5 устанавливать консоль только в горизонтальном положении.