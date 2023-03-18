Через неделю после выпуска стеклянного коврика для мыши геймеры его раскритиковали из-за материала

На форумах основные претензии сводятся к выбору производителем, компанией Razer, материала — прочного закалённого стекла премиум-класса со специальным покрытием, оптимизированным для оптических датчиков. По большому счёту претензий не так много, но геймеры говорят, что на практике стекло может натереть мозоль на руке, на запястье. К тому же из-за гладкой поверхности «всё будет жирное и скользкое».

Один из геймеров сказал, что не видит необходимости переплачивать за «экзотический» материал. Но признал, что «это всё же не кусок ткани, а уже закалённое стекло (пусть и с припиской «для гейминга»). Поэтому он считает, что «для ценителей сойдёт».