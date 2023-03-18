Игры
22:11, 18 марта 2023
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Через неделю после выпуска стеклянного коврика для мыши геймеры его раскритиковали из-за материала

Геймеры не оценили необычный материал

Геймеры раскритиковали инновационный стеклянный коврик, предназначенный специально для геймерской мыши Atlas. Геймерам не понравился как раз сам материл.

Через неделю после выпуска стеклянного коврика для мыши геймеры его раскритиковали из-за материала

Фото: Razer.com

На форумах основные претензии сводятся к выбору производителем, компанией Razer, материала — прочного закалённого стекла премиум-класса со специальным покрытием, оптимизированным для оптических датчиков. По большому счёту претензий не так много, но геймеры говорят, что на практике стекло может натереть мозоль на руке, на запястье. К тому же из-за гладкой поверхности «всё будет жирное и скользкое».

Один из геймеров сказал, что не видит необходимости переплачивать за «экзотический» материал. Но признал, что «это всё же не кусок ткани, а уже закалённое стекло (пусть и с припиской «для гейминга»). Поэтому он считает, что «для ценителей сойдёт».

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