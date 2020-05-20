Чернокомедийный шутер от создателей сверхпопулярной Fortnite продается с 90% скидкой

Речь идет о крепком боевике Bulletstorm: Full Clip Edition, разработкой которого занималась польская студия People Can Fly. Именно эта компания, в сотрудничестве с Epic Games, выпустила одну из самых популярных игр современности Fortnite! Но до того, как игроделы “завоевали” одну из лидирующих позиций в мире онлайн-развлечений, она также выпустили несколько одиночных игр, также ставших хитами.

Bulletstorm рассказывает о приключениях наемников, корабль которых потерпел крушение на неизвестной для них планете. Отличительной особенностью игры является ее искрометный черный юмор и достаточно высокая степень жестокости — все то, за что и любили в свое время “мясные шутеры” игроки по всему миру. Прямо сейчас Bulletstorm: Full Clip Edition можно приобрести за 109 рублей вместо изначальных 1 099 — скидка составляет внушительные 90%!