Честный тест: эксперты сравнили RTX 5080 и RTX 4080 в 10 играх в 4K без DLSS

В Horizon Forbidden West разница также ощутима: 116 fps у RTX 5080 против 101 fps у RTX 4080. В Starfield — 126 fps против 116 fps, а в Ratchet & Clank: Rift Apart — 164 fps против 138 fps.

С трассировкой лучей RTX 5080 тоже впереди. В Returnal — 103 fps против 92 fps, в Star Wars Outlaws — 68 fps против 59 fps, в Hogwarts Legacy — 72 fps против 64 fps. В Cyberpunk 2077 с RT разница составила 62 fps против 54 fps.