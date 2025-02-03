Честный тест: эксперты сравнили RTX 5080 и RTX 4080 в 10 играх в 4K без DLSS

Опубликовано 03 февраля 2025, 07:501 мин.
Честный тест: эксперты сравнили RTX 5080 и RTX 4080 в 10 играх в 4K без DLSSПолучается, разница все же есть?
Специалисты провели тестирование RTX 5080 и RTX 4080 в 4K без апскейлинга и генерации кадров.
Тестовый стенд включал Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ DDR5-6000, настройки были максимальными.
В CoD: Warzone новая карта выдала 158 fps против 148 fps у предшественницы. В Marvel Rivals — 177 fps против 149 fps. В Fortnite показатели составили 202 fps и 182 fps соответственно.
В Horizon Forbidden West разница также ощутима: 116 fps у RTX 5080 против 101 fps у RTX 4080. В Starfield — 126 fps против 116 fps, а в Ratchet & Clank: Rift Apart — 164 fps против 138 fps.
С трассировкой лучей RTX 5080 тоже впереди. В Returnal — 103 fps против 92 fps, в Star Wars Outlaws — 68 fps против 59 fps, в Hogwarts Legacy — 72 fps против 64 fps. В Cyberpunk 2077 с RT разница составила 62 fps против 54 fps.