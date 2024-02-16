Четыре Xbox-эксклюзива появятся на других консолях

Хотя конкретные игры не были названы, предполагается, что это будут такие популярные тайтлы, как Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Halo и Gears of War.

Решение открыть доступ к четырем играм является частью стратегии компании по расширению аудитории. Это также согласуется с философией Xbox, ориентированной на доступность игр для игроков везде, включая облачные платформы. Компания подчеркнула, что это не изменение политики эксклюзивности, а всего лишь стратегический шаг для увеличения воздействия и дохода от своих игр.