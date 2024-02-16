Четыре Xbox-эксклюзива появятся на других консолях

Опубликовано 16 февраля 2024, 23:02
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Четыре Xbox-эксклюзива появятся на других консоляхДля привлечения прибыли
Microsoft собирается выпустить Xbox-эксклюзивов на платформы PlayStation и Nintendo Switch. Решение направлено на увеличение охвата аудитории, учитывая, что у Xbox Series X/S гораздо меньший объем установленной базы, чем у конкурентов. Таким образом, Microsoft хочет дать возможность большему числу игроков наслаждаться их играми, а также привлечь дополнительную прибыль.
Хотя конкретные игры не были названы, предполагается, что это будут такие популярные тайтлы, как Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Halo и Gears of War.
Решение открыть доступ к четырем играм является частью стратегии компании по расширению аудитории. Это также согласуется с философией Xbox, ориентированной на доступность игр для игроков везде, включая облачные платформы. Компания подчеркнула, что это не изменение политики эксклюзивности, а всего лишь стратегический шаг для увеличения воздействия и дохода от своих игр.
Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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