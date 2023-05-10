Число зверя: создатели Call of Duty и Diablo заработали на ПК $666 млн в 2023 году

По данным её последнего финансового отчёта, в начале 2023 года продажи на данной платформе превысили продажи на консолях на $27 млн.

Так, всего лишь с 1 января по 31 марта Activision заработала $666 млн на компьютерах, в сравнении с $639 млн на консолях. Такая тенденция сохраняется уже около года и возможна благодаря таким проектам, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и Overwatch 2.

Отметим, что перевес в сторону ПК удивителен, т.к. ранее консоли всегда были основным источником дохода для компании. Тем не менее, за последние три квартала продажи на персональных компьютерах стабильно превышают продажи на консолях.