Число зверя: создатели Call of Duty и Diablo заработали на ПК $666 млн в 2023 году

11:38, 10 мая 2023
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Число зверя: создатели Call of Duty и Diablo заработали на ПК $666 млн в 2023 годуПричём на консолях эта сумма ниже
Одна из крупнейших видеоигровых компаний в мире, Activision Blizzard, отмечает рост доходов от продаж на ПК.
По данным её последнего финансового отчёта, в начале 2023 года продажи на данной платформе превысили продажи на консолях на $27 млн.
Так, всего лишь с 1 января по 31 марта Activision заработала $666 млн на компьютерах, в сравнении с $639 млн на консолях. Такая тенденция сохраняется уже около года и возможна благодаря таким проектам, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и Overwatch 2.
Отметим, что перевес в сторону ПК удивителен, т.к. ранее консоли всегда были основным источником дохода для компании. Тем не менее, за последние три квартала продажи на персональных компьютерах стабильно превышают продажи на консолях.