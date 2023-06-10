Игры
21:07, 10 июня 2023
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Что это было? Разработчики игры с низким рейтингом продали её за 30 рублей, а потом отняли у покупателей

Из-за бага в Steam

В игровом сервисе Steam на днях цена на игру Lord of the Rings: Gollum вдруг снизилась до 30 рублей. Многие геймеры этим предложением воспользовались, но радость от покупки длилась недолго.

Оказалось, что в Steam произошёл сбой, из-за которого цена на игру снизилась от настоящей. Разработчики обратили внимание на ситуацию и просто отняли игру у покупателей. У аккаунтов пользователей, купивших игру по такой цене, студия отозвала ключи.

В итоге на странице игры, которая и так очень низко оценена на Metacritic и в целом не пользуется популярностью даже у поклонников серии Lord of the Rings, геймеры начали оставлять негативные отзывы о ситуации.

Источник:DTF
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