Что это было? Разработчики игры с низким рейтингом продали её за 30 рублей, а потом отняли у покупателей

Оказалось, что в Steam произошёл сбой, из-за которого цена на игру снизилась от настоящей. Разработчики обратили внимание на ситуацию и просто отняли игру у покупателей. У аккаунтов пользователей, купивших игру по такой цене, студия отозвала ключи.

В итоге на странице игры, которая и так очень низко оценена на Metacritic и в целом не пользуется популярностью даже у поклонников серии Lord of the Rings, геймеры начали оставлять негативные отзывы о ситуации.