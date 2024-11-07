Что это за чудо-эмулятор ПК для Android, на котором запускают GTA V и «Ведьмак 3»

И почему его не так-то и просто скачать?

В сети набирают популярность ролики, где демонстрируется запуск известных ПК-игр на Android-устройствах с процессором Snapdragon 8 Elite.