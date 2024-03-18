Что мертво, умереть не может: Sony выпустила обновление прошивки для PS4

Хотя Sony не раскрывает подробностей о конкретных изменениях, обновление должно сделать игры на PS4 более плавными и приятными.

Кроме того, обновление обещает улучшить «сообщения и удобство использования на некоторых экранах». Что именно это означает, остается загадкой, но будем надеяться, что это сделает взаимодействие с консолью более удобным.

Стоит отметить, что некоторые энтузиасты, занимающиеся взломом PS4, рекомендуют не торопиться с обновлением, так как оно может помешать их работе.

Для всех остальных апдейт — просто знак того, что Sony не забыла о PS4 и продолжает поддерживать консоль.