Что мертво, умереть не может: Sony выпустила обновление прошивки для PS4

Опубликовано 18 марта 2024, 07:36
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Что мертво, умереть не может: Sony выпустила обновление прошивки для PS4Но даже такое внимание приятно
Неожиданный подарок для владельцев PS4! Sony выпустила обновление прошивки 11.50, которое, как обещают, улучшит производительность и стабильность работы консоли.
Хотя Sony не раскрывает подробностей о конкретных изменениях, обновление должно сделать игры на PS4 более плавными и приятными.
Кроме того, обновление обещает улучшить «сообщения и удобство использования на некоторых экранах». Что именно это означает, остается загадкой, но будем надеяться, что это сделает взаимодействие с консолью более удобным.
Стоит отметить, что некоторые энтузиасты, занимающиеся взломом PS4, рекомендуют не торопиться с обновлением, так как оно может помешать их работе.
Для всех остальных апдейт — просто знак того, что Sony не забыла о PS4 и продолжает поддерживать консоль.