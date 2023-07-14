Игры
19:10, 14 июля 2023
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Чтобы договориться с британским регулятором, Microsoft и Activision могут пойти на отказ от части облачного бизнеса

Но официальных комментариев нет

По инсайдерской информации, компании Microsoft и Activision Blizzard готовы пойти на уступки перед государственным регулятором Великобритании — Управлением по конкуренции и рынкам (CMA). В апреле 2023 ведомство заблокировало возможную сделку между Microsoft и Activision ради недопущения нездоровой конкуренции и монополизма в британской игровой индустрии.

И чтобы договориться с регулятором, компании готовы частично отказаться от прав на облачный игровой бизнес. Эти договорённости могут заключаться в частичной продаже контроля над бизнесом какой-либо игровой или телекоммуникационной компании.

Официальных комментариев CMA и компаний на этот счёт нет.

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