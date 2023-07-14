Чтобы договориться с британским регулятором, Microsoft и Activision могут пойти на отказ от части облачного бизнеса

И чтобы договориться с регулятором, компании готовы частично отказаться от прав на облачный игровой бизнес. Эти договорённости могут заключаться в частичной продаже контроля над бизнесом какой-либо игровой или телекоммуникационной компании.

Официальных комментариев CMA и компаний на этот счёт нет.