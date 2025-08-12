Чтобы сыграть в Battlefield 6, придется удалить Valorant — конфликт античитов

По данным пользователей Reddit, античит BF6 — Javelin — блокирует запуск игры, если на ПК установлен Valorant с античитом Vanguard.

При попытке запуска появляется уведомление о «несовместимости ПО» с предложением удалить конфликтующую программу или изменить её настройки.

Проблема связана с тем, что оба античита работают на уровне ядра системы и требуют безопасной загрузки (secure boot), из-за чего происходит конфликт.