Цифра дня: На сколько кондиционер увеличивает энергопотребление

Издание Economic Modelling опубликовало результаты нового исследования, в рамках которого выяснилось, на сколько кондиционер увеличивает энергопотребление. Сообщается, рост данной доли обусловлен изменением климата.

В ходе исследовательской работы выяснилось, что эксплуатация кондиционера увеличивает энергопотребление на 42%, в связи с чем растут и счета за электричество в домохозяйствах во многих странах.Так, кондиционеры могут также влиять и на рост энергетической бедности в развивающихся странах.

Более того, в исследовании отмечается, зафиксированное на данный момент число продолжит рост и в будущем, что, в свою очередь, зависит от интенсивности изменения климата. Так, увеличение расходов стало новым фактором, от которого зависит энергетическая бедность беднейших домохозяйств.

”Самые бедные домохозяйства уже тратят большую долю своего бюджета на основные товары, такие как продукты питания и электричество. Последняя часть расходов должна увеличиться в ближайшие годы, когда на планете будет становиться теплее”, -заключили исследователи.