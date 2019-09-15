Цифра дня: сколько человек играют в Minecraft каждый месяц?

Ежемесячная аудитория Minecraft достигла 112 миллионов человек. Об этом рассказала руководительница команды Minecraft Хелен Чианг (Helen Chiang) в интервью журналистам ресурса Business Insider.

Для сравнения, в октябре данный показатель составлял 91 миллион. Рост в 21 млн человек представляется просто колоссальным, особенно, если учесть, что игра вышла уже более 10 лет и не является модной новинкой.

Также стоит отметить, что игра не бесплатная для большинства платформ. Статистика учитывает игроков с консолями, компьютерами, мобильными устройствами и образовательную версию игры.

Общее количество проданных копий игры превысило 180 млн, что сделало Minecraft самой успешной современной игрой.