Цифра дня: Сколько денег россияне в среднем тратят на донаты в мобильных играх?

В новогодние праздники россияне стали более активными в мобильных играх. Согласно данным AppMetrica, в среднем каждый игрок тратил около 1100 рублей на внутриигровые покупки.

В период новогодних каникул самыми популярными стали мобильные action-игры, которые составили 24% от всей аудитории мобильных игр в России. В то же время заметно увеличился интерес к настольным играм (+23%), приключенческим (+19%) и головоломкам (+19%).

Аналитика показывает, что за праздники более половины игроков заходили в игры хотя бы раз. При этом почти 35% играли от 2 до 5 дней подряд, а 15% — всю праздничную неделю. Самый большой прирост по количеству игроков был зафиксирован у аркадных игр (+32%) и приключенческих (+30%). В action-играх этот показатель вырос на 25%.

В среднем россияне проводили в играх более 2 часов в день, что на 16% больше, чем в обычные дни. Самый высокий прирост длительности сессий наблюдался в приключенческих играх, где средняя длительность увеличилась на 16%, а число игроков, проводящих в них более 10 минут, выросло на 53%.

Что касается донатов, то самые большие траты были зафиксированы в стратегиях и словесных играх — 2929 рублей и 2010 рублей соответственно. В action-играх средний чек составил 1289 рублей, в гонках — 1157 рублей, а в ролевых играх — 959 рублей. В настольных играх пользователи в среднем оплачивали покупки на 937 рублей, в приключениях — на 864 рубля, в аркадах — на 697 рублей, в казуальных играх — на 501 рубль, в головоломках — на 440 рублей, а в викторинах — на 318 рублей.

Регионально больше всего игроков было в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Наибольший прирост аудитории наблюдался в Карачаево-Черкесии, где активных пользователей стало на 43% больше по сравнению с обычными днями.