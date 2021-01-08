Цифра дня: Сколько денег заработали мобильные игры за 2020 год?

Пандемия коронавирусной инфекции негативно сказалась на многих отраслях, чего не скажешь об игровой индустрии, которая, напротив, начала набирать обороты. В сети появился отчет SuperData Research, благодаря которому выяснилось, сколько денег заработали мобильные игры за 2020 год. Также он раскрыл и то, как обстояли дела в прошлом году с цифровыми продажами игр в целом.

Согласно обнародованным данным, в 2020 году цифровые продажи выросли на 12%, достигнув 126,6 млрд долларов. Причем больше половины этих денег, а именно 73,8 млрд долларов, пришлось на долю мобильных игр. Отмечается также, что мобильный сегмент вырос на 10%.

Что касается дохода с продаж цифровых компьютерных тайтлов, он составил 19,7 млрд долларов, в то время как цифровые игры для приставок заработали порядка 33,1 млрд. Большая часть этих денег (78%) была получена благодаря бесплатным играм. По данным источника, доход от игр премиум-класса вырос на 28%.