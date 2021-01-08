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Цифра дня: Сколько денег заработали мобильные игры за 2020 год?

73,8

млрд долларов заработали мобильные игры за 2020 год

Пандемия коронавирусной инфекции негативно сказалась на многих отраслях, чего не скажешь об игровой индустрии, которая, напротив, начала набирать обороты. В сети появился отчет SuperData Research, благодаря которому выяснилось, сколько денег заработали мобильные игры за 2020 год. Также он раскрыл и то, как обстояли дела в прошлом году с цифровыми продажами игр в целом.

Согласно обнародованным данным, в 2020 году цифровые продажи выросли на 12%, достигнув 126,6 млрд долларов. Причем больше половины этих денег, а именно 73,8 млрд долларов, пришлось на долю мобильных игр. Отмечается также, что мобильный сегмент вырос на 10%.

Что касается дохода с продаж цифровых компьютерных тайтлов, он составил 19,7 млрд долларов, в то время как цифровые игры для приставок заработали порядка 33,1 млрд. Большая часть этих денег (78%) была получена благодаря бесплатным играм. По данным источника, доход от игр премиум-класса вырос на 28%.