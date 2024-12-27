Цифра дня: сколько игр вышло в Steam за 2024 год

В 2024 году на платформе Steam было выпущено 18 864 игры, сообщает SteamDB.

Из них 14 344 — одиночные, а инди-разработчики выпустили 8630 проектов.

Среди жанров лидируют казуальные игры (8746 релизов) и приключения (7449), а экшен и RPG вышли в количестве 7359 и 3787 проектов соответственно.

Трехмерных игр вышло 6650 релизов, а двухмерных — 7693. Мультиплеерные проекты вышли в количестве 2132 штук, симуляторы — 4164, стратегии — 3868. Среди них 3567 игр были от первого лица, а 2097 — от третьего.

Тем временем Valve продолжает подводить собственные итоги года, публикуя списки самых прибыльных игр, где отметились Black Myth: Wukong и S.T.A.L.K.E.R. 2, а также проекты с рекордным онлайн, включая Counter-Strike 2.

Итоги пользовательского голосования за лучшие игры года объявят 31 декабря.