Цифра дня: Сколько можно выручить за редкий картридж с игрой от NES

Житель американского города Рино по имени Скотт Амос (Scott Amos) обнаружил во время разборки чердака старую игру Kid Icarus на картридже для игровой приставки Nintendo Entertainment System.

Картридж с игрой 1988 года остался нераспечатанным и в нетронутом виде пролежал до наших дней. Как сообщила местная газета, никто из семьи Амоса не мог вспомнить, откуда взялась игра. Родственники предположили, что это был забытый рождественский подарок, который так никогда и не подарили — чек был датирован 8 декабря 1988 года.

Амос не стал впадать в ностальгию и продал находку на интернет-аукционе за 9 тысяч долларов или 586 тысяч рублей по текущему курсу.