Цифра дня: Сколько наград «Игра года» получила Red Dead Redemption 2?

Компания Rockstar Games разместила на своём канале YouTube видеоролик, в котором хвастается достижениями приключенческого боевика Red Dead Redemption 2.

По словам компании, Red Dead Redemption 2 стал самым высоко оценённым проектом для PlayStation 4 и Xbox One. Игра получила 275 высших оценеок в прессе и обзорах и 175 наград «Игра года». На Metacritic рейтинг Red Dead Redemption 2 составляет 97/100.

Напомним, игра в жанре приключенческого вестерна от третьего лица Red Dead Redemption 2 выйшла 26 октября 2018 года. Компания-разработчик Rockstar неоднократно переносила сроки релиза Red Dead Redemption 2. Так, весной 2017 года было объявлено, что работа над игрой не будет завершена осенью и откладывается до весны 2018 года, а затем релиз перенесли на осень.