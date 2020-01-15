Цифра дня: сколько "Одноклассники" заплатили разработчикам игр за год?

Пресс служба “Одноклассников” поделилась, какую сумму отечественная социальная сеть заплатила разработчикам игр. Так, по их словам, в 2019 году игроделам было выплачено более 3,2 млрд рублей.

Отмечается, что руководством “Одноклассников” было принято решение удвоит сумму выплат разработчикам мобильных игр, превышающих 600 млн в прошлом году. По словам представителей соцсети, увеличение выплат разработчикам игр обусловлено расширением игровой платформы, интегрированной компанией в связи с тенденцией аудитории переходить на смартфоны.

В течение прошлого года соцсеть также направила силы на развитие системы монетизации игр. Так, помимо базовой монетизации через покупки внутри игры “Одноклассники” также добавили и рекламу. ”Это позволило выплатить разработчикам в три раза больше денег за размещение рекламы в их играх, чем в 2018 году”,— поделились в “Одноклассниках”.

По словам руководителя соцсети Антона Федчина в 2019 году был зафиксирован рост аудитории мобильных игр, оставив позади компьютерные, что привело к кратному увеличению оборотов покупок внутри игры.