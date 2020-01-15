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Цифра дня: сколько "Одноклассники" заплатили разработчикам игр за год?

3,2
млрд рублей "Одноклассники" заплатили разработчикам игр за год

Пресс служба “Одноклассников” поделилась, какую сумму отечественная социальная сеть заплатила разработчикам игр. Так, по их словам, в 2019 году игроделам было выплачено более 3,2 млрд рублей.

Отмечается, что руководством “Одноклассников” было принято решение удвоит сумму выплат разработчикам мобильных игр, превышающих 600 млн в прошлом году. По словам представителей соцсети, увеличение выплат разработчикам игр обусловлено расширением игровой платформы, интегрированной компанией в связи с тенденцией аудитории переходить на смартфоны.

В течение прошлого года соцсеть также направила силы на развитие системы монетизации игр. Так, помимо базовой монетизации через покупки внутри игры “Одноклассники” также добавили и рекламу. ”Это позволило выплатить разработчикам в три раза больше денег за размещение рекламы в их играх, чем в 2018 году”,— поделились в “Одноклассниках”.

По словам руководителя соцсети Антона Федчина в 2019 году был зафиксирован рост аудитории мобильных игр, оставив позади компьютерные, что привело к кратному увеличению оборотов покупок внутри игры.