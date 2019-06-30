Цифра дня: сколько пользователей забанили в Steam с начала года за нечестную игру?

Компания Valve с начала года забанила почти 4 миллиона пользователей сервиса цифровой дистрибуции игр Steam за нечестную игру с начала 2019 года. Античитерная система, часто просто называемая VAC — Valve Anti-Cheat, только в мае заблокировала больше 500 тысяч аккаунтов.

На сайтах читов для Counter-Strike: Global Offensive отмечают, что античитерная система Valve теперь определяет популярный набор читов и пользователи, применявшие их оказались заблокированными. Именно на Counter-Strike: Global Offensive приходится основная часть блокировок.

Всплеск блокировок начался с конца 2018 года. Тогда в ноябре VAC забанила 192 тысячи аккаунтов, в декабре количество банов достигло 600 тысяч, а в январе превысила психологический рубеж в миллион. В декабре Valve перевела Counter-Strike: Global Offensive на условно-бесплатную модель распространения и именно с этим связывают всплеск блокировок.