Цифра дня: сколько потратит на игры российский геймер?

Согласно исследованию агентства Newzoo, российский геймер в 2019 году потратит на видеоигры в среднем 64,08 доллара, или около 4 тысяч рублей.

Это составляет рост на 8,4% по сравнению с 2018 годом, когда в среднем российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровой контент $59,13.

Также вырастет количество геймеров в России до 66 миллионов человек, что на 800 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. В результате, объём российского игрового рынка достигнет $1,8 млрд, что на 6% больше 2018 года с его $1,7 млрд.

В своём исследовании Newzoo учитывала продажи физических и цифровых копий компьютерных, консольных и мобильных игр, внутриигровые покупки, дополнительный игровой контент и подписки.