Цифра дня: сколько приставок PlayStation 4 продала Sony?

Компания Sony объявила в своём финансовом отчёте за квартал о том, что международные поставки игровых приставок PlayStation 4 превысили 100 миллионов.

Всего за первый квартал 2019 финансового года было продано 3,2 млн приставок PlayStation 4. Год назад продажи были ровно на том же уровне — 3,2 млн за квартал.

Также в прошедшем квартале было 36,2 пользователей платной подписки PlayStation Plus, что на 2,3 млн больше показателей прошлого года. Продажи игр и приложений для PlayStation 4. достигли 42,9 млн, что на 2,3 млн больше прошлого года. 53% из них пришлось на полноценные цифровые покупки игр, что заметно больше 43% в прошлом году.