Цифра дня: сколько проданных консольных игр в 2024 г. приходится на PlayStation?

По данным Яндекс Маркета, в 2024 году на PlayStation приходится 70% всех продаж консольных игр. Яндекс Маркет стал одной из первых площадок, где можно было заказать PlayStation 5 Pro в день старта мировых продаж 7 ноября. Спрос на новинку оказался высоким — за первую неделю она составила 16% от всех игровых приставок на маркетплейсе.

Прогнозируется дальнейший рост интереса к PlayStation 5 Pro в зимний период, особенно на фоне сезонных распродаж. Уже за первую неделю продаж цена на приставку снизилась на 17%, составив около 80 тысяч рублей, что также может повлиять на увеличение числа покупок.

В целом, PlayStation остается лидером по продажам среди игровых приставок, значительно обгоняя конкурентов, включая Xbox. В 2024 году продажи приставок PlayStation увеличились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, PlayStation занимает лидирующие позиции и на рынке игр. Наибольший интерес у покупателей вызывают игры именно для этой консоли, на которые приходится около 70% всех покупок. В то время как игры для Xbox составляют лишь 5% от общего числа продаж, игры для Nintendo занимают 10%, а коды активации для Steam — 15%.