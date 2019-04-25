Цифра дня: сколько стоят все платные костюмы в Mortal Kombat 11?

Геймер AccomplishedPoet8 с социального новостного ресурса Reddit подсчитал, сколько стоят все скины в недавно вышедшей игре Mortal Kombat 11. В игре присутствует система микротранзакций — за специальную валюту «кристаллы времени» игроки могут получить косметические предметы.

Согласно подсчётам AccomplishedPoet8, все эти скины можно получить за 6440 долларов, это почти 414 тысяч рублей по текущему курсу. В среднем каждый скин стоит 500 кристаллов, что обойдётся в 5 долларов. В игре 23 персонажа, у каждого по 60 скинов. После прохождения обучения, обычной истории и башен игроку даётся 4 скина, оставшиеся 56 можно купить как раз за 6440 долларов.

Все эти скины можно получить, сражаясь и получая вознаграждения в файтинге. Однако игроки недовольны тем, что вознаграждения слишком малы, а выдача предметов случайная.

Эд Бун, один из создателей Mortal Kombat, высмеял эти расчёты в своём Twitter, отметив, что большая часть скинов в Mortal Kombat 11 не предназначена для продажи, а должны «зарабатываться» в игре.