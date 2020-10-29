Цифра дня: Во сколько раз PlayStation 5 популярнее Xbox Series X среди игроков?

Специалисты Game Informer провели опрос, в рамках которого выяснилось, во сколько раз среди игроков консоль PlayStation 5 популярнее Xbox Series X. Так, большинство опрошенных предпочли первую, отметив отсутствие эксклюзивных игр для новой приставки Microsoft.

В ходе опроса было установлено, что от консоли японской компании Sony в восторге порядка 71,4% геймеров, тогда как Xbox Series X предпочли 28,6%. В то же время, приобрести PlayStation 5 готовы 56% опрошенных, тогда как потратиться на Xbox Series X лишь 15%.

Также игрокам предлагалось оценить и внешность консолей. Так, дизайн PlayStation 5 понравился 69,2% опрошенным, тогда как внешностью Xbox Series X остались довольны лишь 30,2%. 57,6% опрошенных отметили, что наличие эксклюзивов является важным фактором, тогда как лишь 32,1% отнеслись к этому более спокойно.