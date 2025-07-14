ComputerBase провел гигантский тест 28 видеокарт в играх — RTX 5090 и RX 7900 XTX оказались лучшими

ComputerBase провел гигантский тест 28 видеокарт в играх — RTX 5090 и RX 7900 XTX оказались лучшимиТрассировка лучшей еще больше ухудшила ситуацию для слабых карт
Тестирование велось на системе с Ryzen 9800X3D и 48 ГБ оперативной памяти, основное внимание было уделено разрешению QuadHD.
Лидером по производительности ожидаемо стала RTX 5090 со средним результатом 142 fps. За ней следуют RTX 4090 (122 fps) и RTX 5080 (105 fps). Флагман AMD — Radeon RX 7900 XTX — показал достойный результат в 92 fps, обогнав даже более новую RX 9070 XT, набравшую 89 fps.
На нижних строчках оказались карты Intel и решения с 8 ГБ видеопамяти — RTX 5060 показала 43,5 fps, а RTX 5060 Ti 8 ГБ — 50,5 fps. При активации трассировки лучей производительность NVIDIA падает на 7–25 %, AMD — на 10–50 %.
В UltraHD стабильные 60+ fps обеспечили лишь RTX 5090, 5080 и 4090. В FullHD неплохую производительность продемонстрировали RTX 5060, 3060 Ti и RX 6700 XT.