ComputerBase провел гигантский тест 28 видеокарт в играх — RTX 5090 и RX 7900 XTX оказались лучшими

На нижних строчках оказались карты Intel и решения с 8 ГБ видеопамяти — RTX 5060 показала 43,5 fps, а RTX 5060 Ti 8 ГБ — 50,5 fps. При активации трассировки лучей производительность NVIDIA падает на 7–25 %, AMD — на 10–50 %.

В UltraHD стабильные 60+ fps обеспечили лишь RTX 5090, 5080 и 4090. В FullHD неплохую производительность продемонстрировали RTX 5060, 3060 Ti и RX 6700 XT.