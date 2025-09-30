ComputerBase проверила производительность Borderlands 4 в Linux с разными видеокартами

Для теста использовались видеокарты Radeon RX 9070, GeForce RTX 5070 и Intel ARC B580 в связке с процессором Ryzen 7700X. Система работала на CachyOS с ядром Linux 6.16, игра запускалась в FullHD на высоких настройках с FSR 4 и DLSS 4 в режиме Quality.

Лучше всего под Linux показала себя Radeon RX 9070 — в среднем 76 fps с просадками до 59,8. Однако под Windows на той же системе результат был выше — почти 97 fps. При этом выяснилось, что в Linux игра загружает CPU на 90%, что ограничивает производительность.