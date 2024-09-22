Corsair выпустит компьютерную периферию для Activision в стиле Call of Duty

Опубликовано 22 сентября 2024, 18:451 мин.
Corsair выпустит компьютерную периферию для Activision в стиле Call of DutyСовместная работа начнётся после релиза новой игры
Американская компания Corsair, мировой производитель игрового компьютерного оборудования, заключила контракт с издателем игр Activision на выпуск компьютерной периферии в стиле Call of Duty.
© Activision Publishing Inc.
Контракт вступит в действие с ноября, после релиза Call of Duty: Black Ops 6. В качестве подрядчика Activision Corsair заменит компанию SteelSeries, выпустившую для издателя ограниченный набор предметов для игры Modern Warfare 3.
Какие именно товары будет выпускать Corsair, пока держится в секрете, однако есть предположения, что это будут коврики, кейкапы для клавиатуры, а также специализированное компьютерное оборудование.
В число суббрендов Corsair, выпускающих разнообразное оборудование, входят Scuf, Drop, Origin PC и Elgato. К тому же спонсором недавнего геймерского меропритяия Call of Duty: Next стала именно Corsair.