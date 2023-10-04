Counter-Strike 2 оптимизировали для Steam Deck, но так и не добились достойной производительности

15:59, 04 октября 2023
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Counter-Strike 2 оптимизировали для Steam Deck, но так и не добились достойной производительностиВсё очень грустно
На данный момент Counter-Strike 2 испытывает проблемы с производительностью на карманной консоли Steam Deck.
Несмотря на то, что Valve участвовала в разработке как игры, так и устройства, CS2 в текущем состоянии не предоставляет комфортного геймплея на Steam Deck.
И хоть на странице проекта в магазине Steam создаётся впечатление, будто бы всё в порядке в плане совместимости с портативкой компании, однако на практике это не так.
Во время игры на карте Dust 2, например, возникают заметные проблемы с производительностью. Так, первый выстрел из оружия может вызвать «зависание» игры на несколько секунд.
Фреймрейт также оставляет желать лучшего, достигая лишь 25-35 кадров в секунду при рекомендованных настройках.