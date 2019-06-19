Counter-Strike празднует 20 лет

Компания Valve отмечает двадцатилетие культовой серии шутеров Counter-Strike. В честь этого события она выпустила ретро-версию карты Dust II.

Ретро-верия на данный момент доступна в группе карт Casual Dust II. Также в игре стало можно приобрести куриную капсулу Chicken Capsule с наклейками. Кроме того, в рамках юбилейного обновления изменилось поведение винтовки AUG, а в режиме королевской битвы Danger Zone устранили проблему с дублированием предметов.

Как самостоятельная игра Counter-Strike вышла только в ноябре 2000 года. Однако она существовала в качестве фанатского мода к Half-Life, публичные версии которого начали появляться в середине июня 1999 года.