Counter-Strike запустили на портативной консоли Nintendo 17-летней давности

К сожалению, автор порта не опубликовал какой-либо инструкции о том, как запустить игру на консоли. Вместо этого он опубликовал короткий 20-секундный ролик, на котором показал, что это в принципе возможно.

Судя по видео, управление происходит с помощью нижнего сенсорного дисплея Nintendo DS. При этом стилус используется для стрельбы из пистолета-пулемёта P90. Само же действие происходит на легендарной карте Dust 2.

По словам автора проекта, он намерен продолжить свою разработку. Вместе с тем он также анонсировал версию игры для 3DS.