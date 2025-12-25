Cyberpunk 2 выйдет не раньше 2030-го из-за добавления мультиплеера в игру

Об этом говорится в отчете польского инвестбанка Noble Securities. По его данным, сейчас над проектом работают около 135 человек, но в ближайшие два года команда вырастет почти вдвое.

Расширение связано именно с онлайновой составляющей: разработчики признают, что добавление мультиплеера потребовало увеличить сроки производства по сравнению с первоначальным планом.

В документе упоминается ориентир на релиз в IV квартале 2030 года — символично, что это совпадает с десятилетием Cyberpunk 2077. Ранее сама студия уже намекала, что ждать сиквел стоит не раньше 2030–2031 годов.

Для фанатов одиночного режима есть хорошая новость: CD Projekt Red не собирается жертвовать сюжетом. Cyberpunk 2 по-прежнему задумывается как крупная сюжетная RPG, а мультиплеер рассматривается как дополнительный, но стратегически важный элемент.