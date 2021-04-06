Cyberpunk 2077 подешевел в цене в России

Так, например, в России Cyberpunk 2077 упал в цене практически у всех оффлайн-ритейлеров. В Videoigr.net, «М.Видео», «Эльдорадо» и других сетях игру можно будет купить со скидкой в 1600 рублей — за 2390 рублей. При этом есть своя скидка и для консольных любителей проекта — версия в металлической коробке для Xbox One и PlayStation 4 стоит 2890 рублей вместо прежних 4490 рублей.

Стоит отметить, что падение — временное. Уже после 18 апреля цены на Cyberpunk 2077 обещают восстановить до прежнего уровня.