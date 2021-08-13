Cyberpunk 2077 показали с максимально улучшенной графикой

Игры
Сегодня в 14:45
Cyberpunk 2077 показали с максимально улучшенной графикойВыглядит эпично
Автор YouTube-канал Digital Dreams поделился роликом, в котором показал, как выглядит популярная игра Cyberpunk 2077 с максимально улучшенной графикой.
В описании к ролику автор отметил, как именно была улучшена графика. Как выяснилось, для этого он установил порядка 50 модов, выставив при этом самые высокие настройки графики.
Благодаря ролику можно увидеть, как меняется картинка при установке набора фотореалистичных фильтров Reshade. Известно, что они ликвидируют размытости и оттенки зеленого. Помимо прочего был использован мод с тенями для волос и улучшенной мини-картой.
Ранее другой энтузиаст пофантазировал, как бы выглядела выглядела The Sims с фотореалистичной графикой. Посмотреть, что у него вышло, можно перейдя по этой ссылке.