Cyberpunk 2077 продается с максимальной с момента релиза скидкой

Так, Cyberpunk 2077 сейчас можно ухватить с 33% скидкой — за 1 399 рублей вместо прежних 1 999. Отметим, что это самая низкая с момента запуска игры стоимость. Купить игру со скидкой можно перейдя по этой ссылке.

Нескольким ранее Sony объявила, когда владельцы консолей PlayStation смогут вновь сыграть в Cyberpunk 2077. Напомним, что игру удаляли еще в конце прошлого года из-за жалоб пользователей. Согласно оглашенным данным, Cyberpunk 2077 снова появится в PlayStation Store уже в этом месяце, а именно 21 числа. В то же время, Sony отметила, что играть рекомендуется на приставках PlayStation 5 или PlayStation 4 Pro, поскольку на консоли PlayStation 4 у компании все еще не удалось добиться хорошей оптимизации.