Cyberpunk 2077 продался тиражом 35 млн копий, а на разработку второй части перебросили уже почти 150 человек

Cyberpunk 2077 продался тиражом 35 млн копий, а на разработку второй части перебросили уже почти 150 человекСкорей бы анонс...
За пять лет с момента релиза Cyberpunk 2077 разошёлся тиражом 35 млн копий — игра уверенно входит в число самых успешных RPG современности.
Параллельно студия рассказала о масштабировании разработки будущих тайтлов. По состоянию на конец октября 2025 года над «Ведьмаком 4» работает 447 человек, и это сейчас главный приоритет CD Projekt.
Команда Cyberpunk 2 насчитывает уже 135 сотрудников и продолжает расти. Проект остаётся на стадии предпродакшена — основные ресурсы сейчас сосредоточены на создании новых приключений Цири.
Финансовые результаты также выглядят уверенно: за прошедший квартал компания заработала $96 млн выручки, а чистая прибыль составила $53 млн.
CD Projekt идёт по пути крупного расширения: одна серия уже обновляется, другая получает масштабный сиквел, а команды стремительно растут.