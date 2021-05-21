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Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и другие игры продаются со скидками до 90%
До 17 июня
Нескольким ранее мы писали о бесплатной раздаче баскетбольного симулятора NBA 2K21 в Epic Games Store. Однако это не последняя выгодная акция, которая проходит в цифровом магазине. Также в сервисе стартовала распродажа, в рамках которой Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и другие игры продаются с большими скидками.
Так, купить Red Dead Redemption 2 можно за 1 674 рубля вместо прежних 2 499. Cyberpunk 2077, в свою очередь, продается за 1 599 рублей, тогда как в обычное время доступна за 1 999.
Со скидкой -41% можно ухватить набор из двух популярных игр — Assassin's Creed Вальгалла + Watch Dogs: Legion. Напомним, что в обычное время стоимость комплекта составляет 4 579 рублей, тогда как сейчас он доступен за 2 701.
С 90% скидкой, в свою очередь, продается Deponia: The Complete Journey.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она 17 июня.