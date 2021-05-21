Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и другие игры продаются со скидками до 90%

Нескольким ранее мы писали о бесплатной раздаче баскетбольного симулятора NBA 2K21 в Epic Games Store. Однако это не последняя выгодная акция, которая проходит в цифровом магазине. Также в сервисе стартовала распродажа, в рамках которой Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и другие игры продаются с большими скидками.