Cyberpunk 2077 удалили из онлайн-магазина PlayStation из-за жалоб игроков

Геймеры, желающие вернуть деньги за цифровую копию игры, могут зайти в свой аккаунт и заполнить на сайте Sony специальную форму, пишет The Verge. При этом чтобы предотвратить новые случаи разочарования геймеров, японский техногигант вовсе удалил игру из своего онлайн-магазина. То есть даже если вы согласны с качеством Cyberpunk 2077 на PlayStation 4, у вас не получится её купить — вам оставили лишь возможность добавить игру в «Желаемые».

Напомним, что скандал вокруг оптимизации Cyberpunk 2077 для консолей прошлого поколения возник практически сразу после релиза. Игроки жаловались на отвратительную детализацию, подгружающиеся на ходу модели и текстуры, а также на частые вылеты. Последнее, к слову, вовсе дикость для игровых консолей — одним из главных их преимуществ перед ПК как раз считалась железобетонная стабильность.