Cyberpunk 2077: Ultimate Edition выйдет на Mac уже завтра — 17 июля

Игра поддерживает все модели на Apple Silicon — от M1 до M4, при этом требуется macOS Sequoia 15.5. Разработчики адаптировали проект под экосистему Apple.

Так, используются MetalFX Upscaling, пространственное аудио с отслеживанием головы (при использовании AirPods), динамический HDR для дисплеев XDR и поддержка Magic Mouse и Magic Trackpad. Также заявлена версия AMD FSR, оптимизированная для чипов Apple Silicon.

У игры появятся новые графические пресеты «For this Mac», подобранные под разные устройства. Системы с 16 ГБ ОЗУ запустят проект с комфортом, а на 8 ГБ RAM игра будет работать на базовых настройках с 30 FPS.

Ultimate Edition включает оригинальную игру, дополнение Phantom Liberty и все обновления, включая патч 2.3. Поддерживаются кросс-прогрессия и производительный Photo Mode.

Игра появится в Mac App Store, Steam, GOG и Epic Games Store — покупать её повторно не придётся.