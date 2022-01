Cyberpunk 2077, Ведьмак 3, Metro Exodus и другие культовые игры распродают в GOG с огромными скидками

Так, до 31 января все желающие могут приобрести огромное число интересных тайтлов со скидками до 90%. Сообщается, что в акции участвует более 2,5 тыс проектов.

Например, The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition можно приобрести с гигантской скидкой. Если обычно стоимость игры составляет 1409 рублей, то сейчас её можно купить всего лишь за 309 рублей.

Не менее приятным получилось и предложение, связанное с другим проектом поляков — Cyberpunk 2077. Игру, которая в обычное время стоит 1999 рублей, можно приобрести всего за 1000 рублей.

Помимо этого, в список распродажи попало множество других культовых проектов. В их числе XCOM: Chimera Squad и XCOM 2 (354 и 179 рублей соответственно), Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition (328 рублей), STAR WARS: Knights of the Old Republic (99 рублей), Metro Exodus — Gold Edition (599 рублей) и т.д.