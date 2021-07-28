Cyberpunk 2077 запустили на видеокарте 7-летней давности

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Cyberpunk 2077 запустили на видеокарте 7-летней давностиС горем-пополам, но запустили же
В момент выхода Cyberpunk 2077 работала с перебоями даже на не самых слабых компьютерах. Со временем, правда, вышло немало патчей, исправляющих эту проблему. Это и, вероятнее всего, праздный интерес привёл к тому, что энтузиасты попробовали запустить игру на видеокарте 7-летней давности.
Так, на YouTube-канале появилось видео, демонстрирующее успешный запуск Cyberpunk 2077 на, мягко говоря, не самой свежей конфигурации. В первую очередь речь идёт о видеокарте NVIDIA GT 710, выпущенной в 2014 году.
По итогу польский экшен запустился в разрешении 72р, но с очень маленьким фреймрейтом. При этом авторы канала отметили, что даже для такого результата им пришлось отредактировать некоторые строки в файлах конфигурации.
При этом GTA V и Fortnite оказались менее требовательными к железу. За счёт этого эти игры запустились при более высокой частоте кадров на том же железе, что и Cyberpunk.