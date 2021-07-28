Cyberpunk 2077 запустили на видеокарте 7-летней давности

Так, на YouTube-канале появилось видео, демонстрирующее успешный запуск Cyberpunk 2077 на, мягко говоря, не самой свежей конфигурации. В первую очередь речь идёт о видеокарте NVIDIA GT 710, выпущенной в 2014 году.

По итогу польский экшен запустился в разрешении 72р, но с очень маленьким фреймрейтом. При этом авторы канала отметили, что даже для такого результата им пришлось отредактировать некоторые строки в файлах конфигурации.

При этом GTA V и Fortnite оказались менее требовательными к железу. За счёт этого эти игры запустились при более высокой частоте кадров на том же железе, что и Cyberpunk.