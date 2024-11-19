Cyberpunk 2077 запустили в 60 fps на смартфоне с процессором Snapdragon 8 Elite

Для достижения такой производительности игра была запущена с низкими настройками графики и разрешением 720p. Несмотря на пониженное качество изображения, на небольшом экране смартфона визуальные потери едва заметны.

Производительность впечатляет: ни единого пропуска кадров даже в динамических боевых сценах, которые обычно значительно нагружают железо.

Это стало возможным благодаря технологии эмуляции GameFusion, которая позволила запустить ПК-версию игры на мобильной платформе.

Snapdragon 8 Elite ранее уже демонстрировал свои возможности, опережая графический процессор AMD Radeon 780M в тесте 3DMark.

Хотя игра работает без трассировки лучей, для которой требуется видеокарта уровня RTX 40XX, достижения чипа Qualcomm подчеркивают её готовность к AAA-играм.

Неужели мобильный гейминг снова получил шанс стать полноценным?