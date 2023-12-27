Дату выхода русской озвучки для Hogwarts Legacy сообщили в стилизованном письме

Дату выхода русской озвучки для Hogwarts Legacy сообщили в стилизованном письмеОзвучка выходит под Новый год
Российская студия локализации игр GamesVoice назвала точную дату выхода русской озвучки для Hogwarts Legacy. Игра вышла 10 февраля 2023 года на PS5, ПК и Xbox Series X/S.
© Avalanche Software
Сразу после релиза Hogwarts Legacy студия GamesVoice пообещала разработать русскую озвучку и объявила сбор денег: к 19 февраля удалось собрать 1,9 млн рублей.
Теперь же в своей официальной группе в VK студия раскрыла точную дату выхода озвучки — 28 декабря. И сделано это оригинально: студия опубликовала изображение письма, стилизованного под корреспонденцию из школы Hogwarts.
В письме написано, что разработчики старались успеть «аккурат к Новому году и преподнести его прямо под бой курантов», но процесс локализации сложный, и релизное окно назначено на 28 декабря между 16:00 и 17:00.