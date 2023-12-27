Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Игры
21:58, 27 декабря 2023
1 мин.

Дату выхода русской озвучки для Hogwarts Legacy сообщили в стилизованном письме

Озвучка выходит под Новый год

Российская студия локализации игр GamesVoice назвала точную дату выхода русской озвучки для Hogwarts Legacy. Игра вышла 10 февраля 2023 года на PS5, ПК и Xbox Series X/S.

Дату выхода русской озвучки для Hogwarts Legacy сообщили в стилизованном письме

© Avalanche Software

Сразу после релиза Hogwarts Legacy студия GamesVoice пообещала разработать русскую озвучку и объявила сбор денег: к 19 февраля удалось собрать 1,9 млн рублей.

Теперь же в своей официальной группе в VK студия раскрыла точную дату выхода озвучки — 28 декабря. И сделано это оригинально: студия опубликовала изображение письма, стилизованного под корреспонденцию из школы Hogwarts.

В письме написано, что разработчики старались успеть «аккурат к Новому году и преподнести его прямо под бой курантов», но процесс локализации сложный, и релизное окно назначено на 28 декабря между 16:00 и 17:00.

© GamesVoice

Источник:VK
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
,
#озвучка
,
#Россия
Новости партнеров
Новости партнеров