Дату выхода русской озвучки для Hogwarts Legacy сообщили в стилизованном письме

Сразу после релиза Hogwarts Legacy студия GamesVoice пообещала разработать русскую озвучку и объявила сбор денег: к 19 февраля удалось собрать 1,9 млн рублей.

Теперь же в своей официальной группе в VK студия раскрыла точную дату выхода озвучки — 28 декабря. И сделано это оригинально: студия опубликовала изображение письма, стилизованного под корреспонденцию из школы Hogwarts.

В письме написано, что разработчики старались успеть «аккурат к Новому году и преподнести его прямо под бой курантов», но процесс локализации сложный, и релизное окно назначено на 28 декабря между 16:00 и 17:00.